Halle decor voor twee Belgische kampioenschappen: Wielrenners en duatleten strijden om titels in de stad

29 januari 2020

06u33 0 Halle Halle gaat een mooie sportzomer tegemoet. In juni wordt het Belgisch Kampioenschap Wielrennen georganiseerd en in augustus volgt het Belgisch Kampioenschap Duathlon. Het zijn vrijwilligers die beide evenementen organiseren maar de stad biedt wel logistieke steun. “Dit bezorgt onze stad een mooie sportieve uitstraling”, zegt schepen van Sport Pieter Bussselot (CD&V).

Het begin van de zomer is in Halle meteen goed voor een stevig sportief feestje. Op 21 juni 2020 strijden de beste Belgische wielrenners van het moment om de driekleur tijdens het Belgisch Kampioenschap Wielrennen. De stad sloot daarvoor in juli vorig jaar al een overeenkomst met het startcomité Halle-Ingooigem, vzw Anzegem Cycling en Anzegem. Het kampioenschap wordt gereden op een parcours dat geïnspireerd is op dat van Halle-Ingooigem, al jaren een vaste waarde op de wielerkalender.

Zondag

“De stad is al enkele jaren startplaats voor die wedstrijd”, zegt schepen van Sport Pieter Busselot (CD&V). “Er zakken elk jaar toch wel liefhebbers af naar de Grote Markt om de wielrenners te bewonderen. Maar nu verwachten we echt veel volk omdat het kampioenschap op een zondag plaatsvindt. En dit keer zullen echt alle grote Belgische namen deelnemen. Wie bijvoorbeeld eindelijk Remco Evenepoel in het echt wil zien, zal dat die dag in Halle kunnen.”

En dat is niet het enige Belgische Kampioenschap dat georganiseerd wordt in Halle. Op zaterdag 15 augustus wordt traditioneel de Bikelife Duatlon georganiseerd. En die is dit jaar opgewaardeerd tot Belgisch Kampioenschap. Dat is opmerkelijk omdat de nieuwe organisatie vzw Endurance Sports het pas drie jaar geleden overnam van de voorgangers.

Sportieve eer

“De organisatie staat er al helemaal volgens de kenners en dus werd hen gevraagd om het kampioenschap te organiseren”, weet schepen Busselot. “Ook dat is een hele sportieve eer voor de stad. Daarom sluiten we ook met hen een samenwerkingsovereenkomst. Die bestaat uit een toelage van 1.500 euro en heel wat logistieke steun. We leveren onder andere podiumelementen en tenten voor een echt rennersdorp op het Stationsplein. Ook het volledige parcours wordt verkeersvrij gemaakt zodat zowel de atleten als de supporters kunnen genieten van een veilig en hopelijk spannend Belgisch Kampioenschap. Het levert Halle een mooie en sportieve uitstraling op. Daarom werken we op deze manier graag mee aan de organisatie van deze sportevenementen. ”

In Halle worden intussen ook alweer plannen gesmeed voor het Europees Kampioenschap Voetbal. Net als bij de vorige grote tornooien zouden er onder andere op de Grote Markt schermen komen. Dat zijn dus nog eens enkele sportieve feestjes erbij.

