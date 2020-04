Halle betaalt verenigingen om mondmaskers te maken nu federale overheid belofte niet nakomt Bart Kerckhoven

28 april 2020

14u26 36 Halle Het stadsbestuur van Halle mobiliseert de inwoners en verenigingen om mondmaskers te maken nu duidelijk is dat de federale overheid de stoffen mondmaskers niet op tijd aan iedereen kan bezorgen. Verenigingen die er maken kunnen op een vergoeding rekenen.

Voor elk mondmasker dat aan de kwaliteitsnormen voldoet zal de stad 1,5 euro betalen aan de lokale vereniging. Er moeten wel minstens 25 stuks gemaakt worden. De stad zal zelf stof en linten ter beschikking stellen. Halle voorziet 80.000 euro voor het initiatief.

“Door de verenigingen in te schakelen kunnen we ook hun kassa spijzen”, klinkt het bij de stad. “Want door de coronacrisis werden heel wat eetfestijnen, fuiven of andere winstgevende activiteiten geschrapt van de kalender van de verenigingen. Door zelf mondmaskers te laten produceren kunnen ze dat verlies voor een stuk compenseren. Vanaf het honderdste mondmasker komt er een bonus bovenop van tien procent. Hiervoor gebruiken we het budget dat we voorzien hebben voor de aankoop van de mondmaskers, goed voor zo’n 80.000 euro. Op die manier zijn we niet afhankelijk van anderen maar investeren we in het Halse verenigingsleven. Op dit moment worden vaak woekerprijzen gevraagd voor mondmaskers. Dus in plaats van het geld uit te geven aan een externe leverancier ergens in het buitenland, belonen we liever we enthousiasme in eigen stad.”

De vergoeding kan enkel toegekend worden aan verenigingen. Individuele inwoners kunnen geen vergoeding krijgen als ze maskers maken maar ze kunnen het verdiende bedrag wel laten storten op de rekening van een Halse vereniging die ze een warm hart toedragen. Wie mee wil doen kan surfen naar www.halle.be/mondmaskers om zich te registreren.