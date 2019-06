Halle beleeft primeur: bewoners spreken politici rechtsreeks aan tijdens eerste interpellatiezitting Bart Kerckhoven

25 juni 2019

20u52 0 Halle Net voor de start van de gemeenteraad vond in Halle dinsdagavond de allereerste interpellatiezitting plaats. Burgers mogen tijdens zo’n zitting het woord nemen en vragen of voorstellen doen aan de gemeenteraad.

De vereniging Mondiaal Halle beet de spits af en vroeg aandacht aan het schepencollege voor de zogenaamde SDG’s (Sustainable Development Goals of Duurzame Ontwikkelingsdoelstellingen). Een tweede interpellatie werd aangevraagd door de bewoners van de nieuwe wijk Nederhem die vragen dat er de verkeerscirculatie in hun wijk herbekeken wordt. Ook de parkeerdruk werd aangeklaagd want de straten staan er volgens de bewoners nu al volgeparkeerd. Daarbij werd onder andere voorgesteld om bewonersparkeren in te voeren. Schepen Bram Vandenbroecke (Groen) repliceerde dat er onder andere overleg moet volgen met het Wit-Gele Kruis dat er een vestiging heeft. De schepen haalde zelf aan dat het invoeren van het bewonersparkeren zeker bekeken kan worden maar dat er ’s avonds alweer veel minder parkeerproblemen zijn. Ook de oppositie kreeg de kans om te repliceren. De komende weken worden de interpellaties die de inwoners maakten verder opgevolgd door de diensten.