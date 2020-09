Hallatraction organiseert ‘Blikskes & Bubbels’ als coronaproof event voor échte carnavalisten: “Carnaval Halle blijft leven!” Amber Gys

03 september 2020

Hallatraction, de organisator van Carnaval Halle, komt op de proppen met een coronaproof mini-alternatief voor het jaarlijkse evenement. 'Blikskes en Bubbels' wordt een evenement voor de échte Halse carnavalisten en verwanten ervan. Let wel op, want de plaatsen voor het evenement zijn beperkt!

Dat Carnaval Halle 2020 niet kon doorgaan, daar zijn we allemaal al lang van op de hoogte. De organisatoren van Hallatraction gaven enkele maanden geleden wél aan dat ze zouden zoeken naar een alternatief, en dat komt er nu dus ook. Op zondag 13 september organiseert Hallatraction ‘Blikskes en Bubbels’, een coronaproof evenement op het Leideplein, naast Cultuurcentrum ‘t Vondel. “We zijn al enkele maanden aan het zoeken naar een alternatief voor de afgelaste carnaval”, klinkt het bij Hallatraction. “Nu zijn we tot een volledig coronaproof alternatief gekomen met goedkeuring van alle instanties.”

Carnavalisten samen brengen

Het evenement vindt dus plaats op zondag 13 september en wordt verdeeld in twee verschillende waves, elk bestaande uit 30 bubbels van 10 personen. De eerste wave met 300 mensen start om 14 uur en zal in totaal drie uur duren, de tweede wave zal rond 20 uur kunnen starten. Tussen deze twee waves zullen alle plaatsen grondig ontsmet worden. “De bedoeling hiervan is om de Halse carnavalisten toch nog opnieuw samen te kunnen brengen en het gevoel te geven dat Carnaval Halle blijft leven, ook tijdens deze moeilijke tijden.”

De organisatoren willen via dit evenement dan ook de Halse carnavalisten een boost geven om te blijven doorzetten en te hopen op een topeditie in 2021. Om de veiligheidsmaatregelen te respecteren, is inschrijven in een bubbel van 10 personen verplicht (niet meer, niet minder). Die bubbels (30 stuks) worden van elkaar gescheiden door nadarhekken. Het is ook de bedoeling dat iedereen zijn mondmasker opzet als de bubbel wordt verlaten om naar het toilet te gaan. In de bubbel mag het masker afgezet worden. Het is ook niet de bedoeling dat er tijdens de optredens gedanst wordt.

Online tickets

Iedereen die in een carnavalsgroep zit, kreeg al voorrang om zo’n ticket te kunnen bemachtigen. Inschrijven met tien personen is verplicht, een ticket voor één bubbel kost daarom dan ook 100 euro. Wie nog tickets wil bemachtigen, zal zich moeten haasten. Ze zijn te koop via de website van Hallatraction. Er zullen verschillende optredens gegeven worden, maar de organisatie houdt liever nog voor zich wie dat precies zullen zijn. Drank zal wél verkocht worden in elke bubbel in blik of plastic flessen.

Langs de rotonde aan De Bres wordt er ook een miniversie van de jaarlijkse kermis voorzien. Die zal bestaan uit een tiental kramen en zal blijven staan van 10 tot 15 september. Het verkeer tijdens dit evenement zal geen hinder ondervinden. Enkel zondag wordt de parking aan het Leideplein volledig afgesloten. Voor de kermis wordt de parking aan De Bres gebruikt.