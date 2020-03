Halattraction roept carnavalisten op om schorten te maken voor hulpverleners Bart Kerckhoven

31 maart 2020

09u00 0 Halle De Halse carnavalsorganisator Halattraction wil de zorgverleners in Halle helpen en lanceert een oproep naar de carnavalisten om voor hen schorten te maken. Het materiaal wordt aangeleverd en de actie is een samenwerking met het Rode Kruis en het Algemeen Ziekenhuis Sint-Maria.

“De uitdaging is om met de inwoners van Groot-Halle en omgeving, de nodige schorten te maken”, laat Halattraction weten. “De medische hulpverleners hebben deze schorten hard nodig zodat ze zichzelf kunnen beschermen tijdens het verstrekken van de medische zorgen. Zo kunnen zij zelf op de been blijven zodat ze wanneer nodig ons kunnen helpen.”

Wie handig is met een naaimachine kan meehelpen. Halattraction vraagt wel om de regels te volgen en de schorten alleen te maken en in hygiënische omstandigheden. De schorten moeten gemaakt worden met stof dat in een pakket door het Rode Kruis aan huis geleverd wordt. Daarbij wordt zelfs een mondmasker geleverd om besmetting te vermijden. Wij zijn naam, adres, gsmnummer en mailadres doorstuurt naar schorten.halle@gmail.com zal een pakket met stof en mondmasker ontvangen. De handleiding voor het maken van de schort is hier te vinden.

Volgens Halattraction ligt het voor de hand dat de carnavalisten de zorgverleners steunen in deze moeilijke tijden. “Reeds vele jaren werkt Halattraction als organisator van Carnaval Halle nauw samen met de hulpdiensten. Ze zijn onontbeerlijk in de organisatie van Canaval Halle. We hebben samen reeds vele watertjes doorzwommen. Het is mede dankzij deze hechte samenwerking dat alle carnavalisten zorgeloos feest kunnen vieren. En wanneer er hulp nodig is, kan iedereen telkens weer rekenen op hun goede zorgen. Ook nu, tijdens deze coronacrisis, mogen we als inwoner van Halle en de buurgemeenten weer rekenen op de goede zorgen van onze hulpdiensten”, klinkt het.