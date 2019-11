Halattraction reageert na heisa: “Zwarte Pieten blijven zwart tijdens sinterklaasintrede” Bart Kerckhoven

07 november 2019

Tijdens de intrede van de Sint op 23 november zullen de Pieten van Sinterklaas pikzwart zijn. Organisator Halattraction gaat niet in op de oproep van Dekoloniseer Halle om voor roetpieten te kiezen. "We vertellen het verhaal zoals dat al zo lang wordt verteld", zegt voorzitter Jos Appelmans.

Appelmans reageert donderdagnamiddag op de oproep van organisatie Dekoloniseer Halle. De groep riep donderdagochtend op om de Zwarte Pieten in Halle definitief te bannen omdat ze een racistische bijklank hebben. Halattraction organiseert de sinterklaasintrede in opdracht van de Verenigde Handelaars van Halle, maar gaat niet in op de vraag van Dekoloniseer Halle. “Ik was geschrokken toen ik vanochtend die oproep hoorde”, aldus Appelmans. “De zwarte pieten in Halle hebben niets te maken met de dekolonisatie. Er is volgens ons ook niets racistisch aan. We vertellen met de intrede een verhaal zoals dat al jaren verteld wordt aan onze kinderen. De Pieten zijn zwart omdat ze door de schoorsteen gaan om geschenkjes te brengen bij de kinderen. Ze zijn geen knechten van Sinterklaas, maar wel helpers. We doen niet mee aan die hele discussie over Zwarte Pieten en roetpieten. Gaan we ons dan ook vragen stellen over de kleur van Roodkapje, omdat ze als socialiste zou kunnen afgeschilderd worden?”

Appelmans vindt het jammer dat Dekoloniseer Halle racisme aanhaalt als één van de redenen om de Zwarte Pieten af te schaffen. “Halattraction is een vereniging die multiculturaliteit hoog in het vaandel draagt. Al jaren gaan bij ons Bolivianen mee in het carnaval. En onder de dertig Pieten die op 23 november de Sint vergezellen kan het best zijn dat er ook mensen met een kleurtje zitten. Men mag ons dat dus echt niet verwijten. We hebben dit met de handelaars en het stadsbestuur besproken. Er is geen enkele reden om in Halle voor roetpieten te kiezen.”