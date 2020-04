Halattraction huurt loods om carnavalsgroepen tijdelijk te helpen Bart Kerckhoven

19 april 2020

14u41 2 Halle Carnavalsorganisator Halattraction zal groepen die hun materiaal elders moeten stockeren tijdelijk een opslagplaats aanbieden. Dat vertelde voorzitter Jos Appelmans zondagochtend in de Ontbijtshow op de lokale radiozender Radio Victoria.

“We hebben een locatie gevonden waar stukken van de chars kunnen opgeslagen worden”, aldus Appelmans. “In de loop van volgende week kunnen we daar uitsluitsel over geven wanneer we met de stad overlegd hebben. Zo kunnen groepen die materiaal moeten verhuizen uit hun hangar, omdat de eigenaar die tijdelijk nodig heeft, hun spullen toch ergens stockeren.” Verschillende groepen huren van landbouwers een loods maar die hebben de komende maanden die hangars nodig voor hun werk.

Intussen vraagt Halattraction de carnavalisten ook om niet meteen aan de slag te gaan. “We vragen hen om geen activiteiten of werkzaamheden op te starten voor de groepenvergadering plaatsvindt”, vertelde Appelmans nog. “We horen dat er groepen zijn die al een stuk willen bijbouwen aan hun char, maar andere groepen hebben die mogelijkheid niet. Daarom willen we eerst samen alles bespreken voor we verder gaan.”

Carnaval Halle was het eerste grote evenementen dat eind maart sneuvelde door de coronacrisis. Toen werd aangekondigd dat er in de plaats een zomercarnaval zou georganiseerd worden, maar het ziet er niet daar uit dat het nog haalbaar is om de komende maanden een ander evenement te organiseren.