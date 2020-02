Halattraction geeft De Maskottes eresaluut op nieuwe carnavalsaffiche Bart Kerckhoven

19 februari 2020

23u00 10

Carnavalsorganisator Halattraction stelde de nieuwe carnavalsaffiche voor. De affiche is een eresaluut geworden aan één van de Halse topgroepen die het carnaval in Halle de voorbije jaren kleurden. Een close up van de char van de Maskottes staat centraal. “Het toont Carnaval Halle uniek in zijn kleuren en sfeer”, vertelde Joeri Timperman van Halattraction tijdens de voorstelling. “We zouden Halattraction niet zijn mocht daar geen dubbele bodem in te vinden zijn. Ons carnaval duurt niet enkel drie dagen in Halle maar dankzij de groepen leeft dat het hele jaar door. Zij brengen die kleur in de stad.” De Maskottes maakten enkele maanden geleden bekend dat ze er mee stopten na vijfentwintig jaar. Vorig jaar waren ze dan ook voor het laatst te zien in de stoet toen ze zich lieten inspireren door Cirque du Soleil. De groep houdt dan wel op te bestaan maar zo zullen de Maskottes dit jaar dan toch nog in het straatbeeld te zien zijn.