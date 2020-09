Habbekrats en Halle blijven samenwerken: “Vriend van jongeren en partner van de stad” Bart Kerckhoven

25 september 2020

De jongerenorganisatie Habbekrats mag al zeker tot eind 2023 op steun van de stad Halle rekenen. De vereniging vangt al sinds 2009 jongeren op in kwetsbare situaties. “Een onmisbare partner van de stad”, zegt schepen van Jeugd Dieuwertje Poté (CD&V). Habbekrats organiseert activiteiten voor kinderen en jongeren tussen 8 en 18 jaar. Die vinden vooral plaats in het zogenaamde Heldenhuis op de Brusselsesteenweg in Halle. “De werking is in de loop van de jaren sterk geëvolueerd. Daarom zal de samenwerkingsovereenkomst ook inhoudelijk bijgestuurd worden”, zegt Poté. De groep trekt er soms ook op uit en jaarlijks is er ook een kamp. Habbekrats zorgt verder ook voor hulpverlening als dat nodig is. “Habbekrats is een vriend van de jongeren en een partner van de stad voor het jeugdwelzijnswerk”, klinkt het nog. “Doorheen de jaren is er ook een nauwe samenwerking uitgebouwd met ‘Uit de marge’, dat is een steunpunt voor jeugdwerk en jeugdbeleid met kinderen en jongeren in een maatschappelijk kwetsbare situatie. Zij leiden dan ook geregeld jongeren toe naar de Habbekratswerking.”