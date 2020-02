Guy Faigel (79) vermist sinds hij auto achterliet in de Vanhamstraat Tom Vierendeels

27 februari 2020

09u51 0 Halle Politie en parket vragen uit te kijken naar de 79-jarige Guy Faigel. De man die mogelijk verward kan zijn is sinds woensdagochtend spoorloos nadat hij zijn auto naast de Zenne aan het station van Buizingen heeft achtergelaten.

Volgens de politie parkeerde Faigel zijn grijze Hyundai woensdagochtend rond 7.30 uur naast de Zenne in de Vanhamstraas. Sindsdien ontbreek elk spoor naar de man. Hij kan verward en gedesoriënteerd zijn. De man is 1,70 meter groot en is slank gebouwd. Hij heeft zeer kort grijs haar, een snor en draagt een bril. Hij is ook slechthorend. De man droeg waarschijnlijk een zwart lederen vestje of groene anorak.

Als u de man heeft gezien of weet waar hij verblijft, wordt gevraagd contact op te nemen met de speurders. Dat kan via het gratis nummer 0800/30.300, via opsporingen@police.belgium.eu of via het formulier op de website van de federale politie.