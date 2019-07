Gulden erf in Buizingen wordt woonerf: Maximumsnelheid van 20 per uur in woonwijk Bart Kerckhoven

22 juli 2019

10u35 0

Het Gulden Erf in de Halse deelgemeente Buizingen wordt in de week van 5 augustus omgevormd tot een woonerf. Dat betekent dat spelende kinderen en voetgangers voorrang hebben in de nieuwe wijk. Auto’s kunnen er nog steeds rijden maar de snelheid wordt beperkt tot 20 kilometer per uur. Het stadsbestuur zo het Gulden Erf veiliger maken. Op een woonerf mogen voetgangers de volledige breedte van de openbare weg gebruiken. Kinderen mogen er ook op straat spelen. Bestuurders mogen voetgangers niet in gevaar brengen of hinderen. Zij moeten bovendien dubbel voorzichtig zijn tegenover kinderen. De voetgangers mogen wel het verkeer niet nodeloos belemmeren.