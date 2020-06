Grote stroompanne in Zennevallei door defect aan transformatorstation Bart Kerckhoven

04 juni 2020

11u32

Duizenden inwoners van Beersel, Halle en Sint-Pieters-Leeuw zaten donderdagvoormiddag even zonder elektriciteit nadat de stroom omstreeks 11.20 uur wegviel. De stad Halle liet weten dat de panne veroorzaakt werd door een foute aansluiting in een woning maar netbeheerder Fluvius corrigeerde dat later en stelde dat het gaat om een defect in een transformatorstation. Het probleem situeerde zich aan in het gedeelte van hoogspanningsnetbeheerder Elia.

“In het transformatorstation in Buizingen wordt de hoogspanning omgezet naar laagspanning en middenspanning”, legt woordvoerder David Callens van Fluvius uit. “Onze technici zijn aan de slag om het probleem op te lossen. Afhankelijk van de werken kan het even duren voor de mensen opnieuw stroom hebben.” De problemen waren net voor de middag opgelost.