Grote pannenkoekenverkoop voor Australië: “Ons hart breekt bij al dat dierenleed en dus moeten we iéts doen” Bart Kerckhoven

16 januari 2020

16u02 4 Halle Lisa Leuckx en Carine Goubert van tearoom Servais in Halle zijn samen met Carines zus Wendy gestart met een pannenkoekenverkoop voor de slachtoffers van de bosbranden in Australië. Twee organisaties worden gesteund met de actie. Ook de gemeente Gooik en de Middenschool in Halle steunen de pannenkoekenverkoop. “Ons hart breekt bij al dat dierenleed”, zegt Carine. “We moesten gewoon iéts doen.”

De bosbranden in Australië blijven het nieuws beheersen en ook de harten van de mensen beroeren. Carine en haar dochter Lisa besloten om samen met Wendy ook wat te doen voor de vele dieren die het slachtoffer werden van het vuur. “We worden elke dag geconfronteerd met die gruwelijke beelden”, zegt Carine. “We zijn zelf grote dierenliefhebbers en dan breekt je hart als je ziet hoeveel dieren er onder lijden. In plaats van lijdzaam toe te zien beslisten we om zelf wat te doen.”

We hopen dat we nog wat vrijwilligers vinden om pannenkoeken te bakken en in te pakken want we verwachten heel wat bestellingen. Carine Goubert

Lisa, Carine en Wendy organiseren een pannenkoekenverkoop. Tot eind januari kunnen de mensen pannenkoeken bestellen. “De opbrengst gaat naar twee kleinere organisaties die de dieren in Australië opvangen. Via vrienden kwamen we in contact met jonge man uit onze streek die op Kangaroo Island woont. Daar maakte het vuur ook veel slachtoffers en proberen de mensen van het Kangaroo Island Wildlife Park zo goed als ze kunnen de dieren op te vangen. Eerder deze week lazen we dan in Het Laatste Nieuws de reportage over Dorien Mergan uit Opwijk die in Australië woont en er thuis dieren opvangt die door het Sydney Wildlife Rescue geholpen worden. We kiezen voor die organisaties omdat we net projecten willen steunen die niet zoveel aandacht krijgen maar alle steun kunnen gebruiken.”

Steun van Middenschool

Carine, Lisa en Wendy willen nu zoveel mogelijk pannenkoeken verkopen. Leveranciers sponsoren zelfs al. Zo schonk Brésor vijf kilogram koffie. “En ook op de Middenschool zullen we pannenkoeken verkopen dankzij Annemaaike Steylemans die er leerkracht is en onze actie mee promoot.”

Lisa, Carine en Wendy wonen in Gooik en het gemeentebestuur daar steunt hen ook al. “Via Koenraad Goddeau kwamen we in contact met schepen Christa Dermez (CD&V) en burgemeester Michel Doomst (CD&V). Donderdag kreeg ik te horen dat de gemeente vijf keer 50 euro aan waardebonnen aan de actie schenkt. Met die bonnen kan er gewinkeld worden in Gooik. Wanneer de examens afgelopen zijn in het hoger onderwijs gaan leden van jeugdbewegingen tombolalotjes verkopen aan de Delhaize in Gooik. Nadien worden dan enkele winnaars getrokken die zo’n waardebon ontvangen. Dat er al zoveel respons is vinden we fantastisch. Vanaf 4 februari kunnen dan de pannenkoeken afgehaald worden in onze tearoom in Halle. In de buurt van Gooik willen we zelfs aan huis leveren. We hopen dat we nog wat vrijwilligers vinden om pannenkoeken te bakken en in te pakken want we verwachten dus heel wat bestellingen.”

De pannenkoeken worden verkocht aan 6 euro per vijf pannenkoeken en kunnen besteld worden via lisaleuckx@hotmail.com. Bestellen kan tot 31 januari. Het bedrag kan overgeschreven worden op het rekeningnummer BE58 7310 4862 6879 met vermelding van de naam en het adres. Ook vrije giften zijn mogelijk. Nadien wordt al het geld overgemaakt aan de organisaties.