Grote namen als Axelle Red en Hooverphonic op het podium en streaming naar rusthuizen: CC ’t Vondel viert dertigste verjaardag in stijl Bart Kerckhoven

04 juni 2019

10u01 2 Halle De ticketverkoop voor het nieuwe cultuurseizoen in cultureel centrum ’t Vondel start op 8 juni. Met grote namen als Hooverphonic, Kommil Foo en Axelle Red pakt de Halse cultuurtempel uit met heel wat toppers. ’t Vondel bestaat dertig jaar en dus mocht het dit keer net dat tikkeltje meer zijn.

Cultureel centrum ’t Vondel serveert een verjaardagseizoen vol kleppers want Hooverphonic, Kommil Foo en Axelle Red zijn maar het topje van de ijsberg.

Ook Chris Lomme, Laïs, William Bouva, Circus Ronaldo, Els Dottermans, Lieven Scheire, Lilianne Saint-Pierre, Bart Kaël, Luc Appermont, Jens Dendoncker, Udo, Jan Martens en vele anderen komen naar Halle.

Om de dertigste verjaardag te vieren proberen ze in ’t Vondel nieuwe concepten uit. Zo is er een reeks voorstellingen op bijzondere locaties onder de noemer ‘Expeditie 30’ met Sioen, Roland Van Campenhout en anderen. Zo wordt de watertoren van Conversion Works in Lembeek omgetoverd tot mini-concertzaal. Wie kaarten wil voor die voorstellingen zal er wel snel bij moeten zijn.

Het nieuwe publiek op afstand krijgt even veel aandacht als de bezoekers in de zaal. Tickets worden gescheurd bij het binnenkomen, de rode loper wordt uitgerold en er wordt een drankje geserveerd. Cultuurfunctionaris Tim Merckx over de streaming naar rusthuizen

En dan gaat ’t Vondel ook nog eens mee met zijn tijd want volgend seizoen wordt voor het eerst een voorstelling in de cultuurzaal live gestreamd naar enkele woonzorgcentra “Hiermee bereiken we een nieuw en minder mobiel publiek”, zegt cultuurfunctionaris Tim Merckx van ’t Vondel. “De beleving zal centraal staan en verhoogt de betrokkenheid. Het nieuwe publiek op afstand krijgt even veel aandacht als de bezoekers in de zaal. Tickets worden gescheurd bij het binnenkomen, de rode loper wordt uitgerold en er wordt een drankje geserveerd.” Een voorstelling rond Expo 58 leek alvast de perfecte activiteit te zijn om uit te zenden.

Cultureel centrum ’t Vondel duikt ook in de eigen Halse muziekgeschiedenis met ‘Belpop Bonanza Halle’. Toeschouwers kunnen dan meer te weten komen over de invloed van Pater Pax, Sylvain Tack en Radio Mi Amigo op de Belgische popmuziek.

Ook het aanbod familievoorstellingen en vormingsactiviteiten is opnieuw erg groot. Het volledige programma is hier te vinden.

De ticketverkoop start op zaterdag 8 juni via deze link en tussen 10 uur en 15 uur aan de balie. Vanaf 10 uur worden abonnementen en vriendenpassen verkocht in ’t Vondel, vanaf 13 uur start de losse ticketverkoop.