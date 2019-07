Grote enquête bij inwoners van Halle: licht mag gerust wat vaker uit Bart Kerckhoven

22 juli 2019

19u27 1 Halle Als het van de Hallenaren afhangt, mag de straatverlichting ’s nachts best gedimd worden en mogen er ook camera’s komen. Die twee conclusies kunnen de stad Halle en netbeheerder Fluvius trekken na een grote enquête onder de inwoners.

Halle wil de energiefactuur voor de straatverlichting gevoelig doen dalen en heel wat CO2 uitsparen. Daarom is het in een proefproject gestapt om het netwerk van openbare verlichting gespreid over jaren te vernieuwen. Om te weten wat de inwoners willen werd, een grote bevraging georganiseerd. Vijfhonderd Hallenaren gaven hun mening. 89 procent vindt dat de openbare verlichting best wordt uitgerust met zuinige led-lampen. Evenveel mensen willen dat er rekening gehouden wordt met mogelijke hinder voor de omwonenden.

Tegelijk blijkt wel dat 75 procent van de Hallenaren er geen probleem mee heeft dat de verlichting tijdens bepaalde uren gedimd wordt. “Dat biedt perspectieven”, zegt schepen van Duurzaamheid Marijke Ceunen (Groen).

Lembeek

De enquête werd vooral afgenomen in deelgemeente Lembeek omdat die gekozen werd als eerste projectgebied. Daar werd op een infoavond nog geopperd om ook de verlichting van industrieterreinen en reclameborden te dimmen, net als de verlichting van monumenten en openbare gebouwen. “We moeten keuzes maken”, zegt Ceunen. “Want er moet zeker ook naar de veiligheid gekeken worden. Ik ben wel blij met de resultaten van de bevraging. Ik onthou dat er zeker een draagvlak is bij de Hallenaren om te investeren in energiezuinige LED-verlichting.”

Ceunen rekent nu op Vlaamse subsidies om het project in Lembeek verder uit te werken. Op het termijn kan het zelfs mogelijk zijn dat de energie voor de straatlampen in Lembeek zelf duurzaam opgewekt wordt. Maar volgens de schepen zal dat wel pas binnen enkele jaren kunnen.

Nog enkele cijfers uit de enquête:

• 69% wil dat de openbare verlichting wordt gevoed door duurzame energie afkomstig van zonnepanelen of windmolens.

• 63% heeft er geen probleem mee dat de verlichtingspalen worden uitgerust met camera’s om de veiligheid te verhogen.

• 48% vindt het een goed idee om de verlichtingspalen uit te rusten met sensoren voor het meten van de luchtkwaliteit.

• 47% wil ook graag dat de verlichtingspalen worden uitgerust met een laadinfrastructuur voor elektrische fietsen.