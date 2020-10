Groene golf voor truckers op E429 zorgt voor vlotter vrachtvervoer: “Maar er is meer nodig om systeem efficiënt te laten werken” Bart Kerckhoven

08 oktober 2020

15u22 1 Halle Een proefproject waarbij onder andere een groene golf voor vrachtwagens op de E429 in Halle werd uitgetest krijgt een positieve evaluatie. Maar om efficiënt te werken moet het systeem met slimme verkeersinfo verder uitgediept worden. Honderd vrachtwagenchauffeurs van Colruyt Group probeerden het systeem vier maanden lang uit.

‘Cooperative Intelligent Transport Systems for Trucks’. Zo heet het project voluit. Drie jaar lang werd aan CITRUS gewerkt. Tijdens het project werden vrachtwagenchauffeurs van Colruyt Group aan de hand van allerlei verkeersinfo door het verkeer geloodst. Zelfs de verkeerslichten op de E429 werden op basis van realtime verkeersinfo aangestuurd. De truckers kregen bijvoorbeeld informatie door over de stand van de verkeerslichten en de tijd tot de volgende kleur. Daarnaast kregen ze ook snelheidsadvies zodat ze niet onnodig moesten stoppen, wat de uitstoot van schadelijke emissies verminderde. “We hebben dit slechts bij drie verkeerslichten getest”, zegt afdelingshoofd Transport bij Colruyt Group Regine Vaneghem. “We hopen dit in de toekomst op een grotere schaal te doen. Idealiter voegen we daar dan ook nog de communicatie met andere verkeersinfrastructuur aan toe. Dat zou op lange termijn voor een interessante vooruitgang kunnen zorgen.”

Verschil met Waze

Maar het CITRUS-project omvatte meer dan enkel aangepaste verkeerslichten. Zo kregen de truckers de verkeersinfo door op een speciale Companion App. Het grote verschil met populaire apps als Waze is dat het hier om objectieve info ging en geen bevindingen van gebruikers. En dat de info dus wel degelijk klopte in de praktijk.

“De test met de Companion App wees uit dat de chauffeurs wel degelijk geholpen worden”, zegt Vaneghem nog. “Daarnaast stelden we wel vast dat beschikbaarheid van accurate data, die niet stopt bij gemeente- of gewestgrenzen cruciaal is voor de toepasbaarheid van dergelijke applicaties. Er is dus nood aan een geïntegreerde applicatie voor zwaar vrachtvervoer, maar dan aangevuld met verkeersmeldingen, meldingen van wegenwerken, verkeerslichten én daar bovenop een slimme communicatie met andere weginfrastructuur.”

Verbetering nodig

Er worden positieve conclusies getrokken uit het zogenaamde CITRUS-project. Maar er moet nog veel verbeterd worden als het systeem helemaal uitgerold wordt. Voor dit project sloegen de Vlaamse overheid en Belgische privébedrijven de handen in elkaar. “CITRUS toont aan dat technologie veel mogelijkheden biedt”, vertelt Vlaams minister van Mobiliteit en Openbare Werken Lydia Peeters (Open VLD). “Daarnaast ben ik blij dat dit project laat zien dat publiek-private samenwerkingen voordelen kunnen bieden. CITRUS is een mooi voorbeeld van hoe technologie een belangrijke rol zal spelen in het verduurzamen en veiliger maken van ons verkeer en vervoer. Mijn administratie zal nu samen met de projectpartners de opties bekijken voor een ruimere uitrol van de diensten die ontwikkeld werden voor het CITRUS-project.”