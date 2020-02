Greta Michiels wint polshorloge na bezoekje aan Waaile van Dwoeurp Bart Kerckhoven

06 februari 2020

09u11 0

Toneelkring Waaile van Dwoeurp organiseerde opnieuw een tombola tijdens de voorbije reeks opvoeringen van ‘Bejaardentehuis De Toekomst’ eind januari in de Meent in Alsemberg. Greta Michiels werd de winnaar van die tombola. Zij wist de over het stuk juist te beantwoorden en benaderde met 158 het dichtst het aantal antwoordformulieren die werden ingediend (157). Bij juwelier Bosmans in Halle ontving ze als hoofdprijs een mooi polshorloge. Waaile van Dwoeurp blikt met 1.300 toeschouwers tevreden terug op een geslaagd toneelweekend.