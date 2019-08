Gratis festival Spectakulo bestaat twintig jaar: dj-duo Onda Sonora krijgt eigen podium als ‘founding fathers’ Bart Kerckhoven

05 augustus 2019

14u54 24 Halle In en rond Jeugdhuis Eenders in Buizingen vindt begin september opnieuw Spectakulo plaats. Het wordt de twintigste editie van het gratis festival. De Onda Sonora-crew, destijds de bezielers van het festival, mogen voor de gelegenheid dj’s uitnodigen. Met meer randanimatie en de heropening van de wereldkeuken belooft het alvast een zomers feestje te worden.

Spectakulo vindt plaats op vrijdag 6 en zaterdag 7 september in het park aan het jeugdhuis op het Gemeenteplein. De eerste editie lokte een paar honderd bezoekers maar de voorbije jaren zakten telkens een paar duizend feestvierders af naar Buizingen. Nu de mensen van Pand 356 de organisatie verlaten hebben, kiest Spectakulo ervoor om terug te grijpen naar het basisrecept. Het feest begint wel opnieuw op vrijdag vanaf 19 uur. “We lanceren trots onze affiche met zowel lokale talenten als grote Brusselse namen”, zegt voorzitster Sien Hamelryck. “Zo hebben we Jay MNG, Berry en De Rand uit het hiphopgenre. Wie houdt van reggae- en afrobeats kan terecht bij lokale talenten Kin É Bouger en Camel’s Drop of het Brusselse M.CHUZI. Technofans komen met Border One en Phara aan hun trekken.”

Bezielers

De dj’s van Onda Sonora worden niet vergeten. Het waren zij die negentien jaar geleden de grondleggers waren van Spectakulo. “Op zaterdag worden de ‘founding fathers’ van Onda Sonora in de bloemetjes gezet. Zij stellen de line-up van een volwaardig podium op met namen zoals For The Record en Jakob.”

De toegang blijft gratis. “Dat is één een van de basisprincipes waar we veel belang aan hechten, ondanks de stijgende kosten”, zegt Hamelryck. “Dankzij de vele vrijwilligers, de inzet van de Halse jeugddienst en de sponsors kunnen we dit dan ook waar maken. We rekenen natuurlijk wel op de consumpties van onze bezoekers.”

Wereldkeuken

En niet alleen aan drank zal er voldoende aanbod zijn. De wereldkeuken wordt namelijk opnieuw geopend. Zo kan iedereen op zaterdag vanaf 12 uur al terecht aan vier verschillende eetstanden en dat met de hulp van PastaBar Basta en restaurant Henri. Ook Esmola opent een standje en serveert mocktails (een cocktail zonder alcohol). Het petanquetornooi vindt opnieuw plaats, net als het voetbaltornooi en het skatetornooi. De kinderanimatie wordt uitgebreid, waardoor kinderen van alle leeftijden aan hun trekken zullen komen. Het volledige programma is te vinden op de Facebookpagina van Spectakulo. Wie wil meehelpen als vrijwilliger kan zich aanmelden via info@spectakulo.be.