Graankaai wordt ter hoogte van de Bospoortbrug veiliger voor iedereen Bart Kerckhoven

21 februari 2020

14u58 0 Halle Deze week is er gewerkt aan het begin van de Graankaai ter hoogte van de Bospoortbrug. De Vlaamse Waterweg maakt de ingang van de Graankaai verkeersveiliger en de overgang naar de stalen voetgangersbrug toegankelijker. Eerder werd al aan de andere kant van de brug op de Willamekaai gewerkt.

“De stalen voetgangersbrug aan de Graankaai neemt een deel van de rijweg in”, laat de stad weten. ‘Autobestuurders die de Graankaai inrijden, worden daardoor haast gedwongen om met hun wagen even over het voet- en fietspad te rijden. Dat veroorzaakte in het verleden soms gevaarlijke situaties. Daarom zal de ingang van de Graankaai volledig heraangelegd worden. De bedoeling is om meer ruimte te creëren voor het autoverkeer dat de Graankaai inrijdt en ook visueel duidelijk te maken waar zich het wegdek bevindt.”

Eens de werken voltooid zijn, zal het wegdek aan de ingang van de Graankaai gevoelig hoger liggen. Op die manier kan de hellingsgraad naar de stalen voetgangersbrug voor een groot stuk weggewerkt worden waardoor de brug toegankelijker wordt.