Graankaai nog de hele week afgesloten voor verkeer Bart Kerckhoven

11 november 2019

14u35 0

De Graankaai in Halle is vanaf dinsdag 12 tot en met vrijdag 15 november afgesloten voor het verkeer. Aquafin laat er rioleringswerken uitvoeren en enkel voetgangers kunnen langs de werfzone passeren. De kaai is afgesloten tussen de Nederhemrotonde en de Bospoortbrug. Ook fietsers moeten omrijden. De omleidingsweg is via de Vandenpeereboomstraat en Nederhem uitegstippeld of via de Basiliekstraat, Parklaan, Leide, Slingerweg, Willamekaai en Nederhem.