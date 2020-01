Goed nieuws voor wie geen vakantie kan betalen: Rap op Stap-kantoor biedt zeshonderd betaalbare uitstapjes aan Bart Kerckhoven

10u19 0 Halle De stad Halle is op zoek naar vrijwilligers die het nieuwe Rap op Stap-kantoor willen uitbaten. In dat kantoor kunnen mensen met een beperkt budget geholpen worden als ze een uitstap of een reisje willen maken.

Het kantoor was één van de voorstellen die inwoners lanceerden tijdens de campagne ‘Idee zoekt stad’. “Dankzij een uitgebreid netwerk aan toeristische partners zal het Rap op Stap-kantoor zeshonderd aanbiedingen hebben met een fikse korting”, laat het stadsbestuur weten. “Een dagje naar het museum of een pretpark, een verblijf in een bed and breakfast, een vakantiepark of hotel of een georganiseerde vakantie zijn allemaal mogelijk.” Het sociaal toerismekantoor zal al openen in maart en de stad zoekt daarom vrijwilligers. Het kantoor krijgt een plek in het Sociaal Huis op de Auguste Demaeghtlaan en zal elke woensdag geopend zijn van 14 uur tot 16 uur. Vrijwilligers moeten de geïnteresseerden niet alleen wegwijs maken in het aanbod maar ook de e-mails behandelen en de online communicatie voor hun rekening nemen. Van de vrijwilligers verwacht de stad ook dat ze sociaal, empathisch en communicatief zijn. Kandidaten kunnen zich voor via 24 februari melden via personeel@halle.be.