Goed nieuws voor patiënten AZ Sint-Maria: bezoekersregeling wordt versoepeld Bart Kerckhoven

20 juni 2020

17u00 0 Halle Er is goed nieuws voor de patiënten die opgenomen zijn in het Algemeen Ziekenhuis Sint-Maria in Halle. De bezoekersregeling wordt er versoepeld zodat familie en vrienden vaker langs kunnen gaan.

Vanaf maandag 22 juni kunnen patiënten bezoek ontvangen op weekdagen tussen 18 uur en 20 uur en op weekend-en feestdagen tussen 14 uur en 16 uur. “Patiënten kunnen één persoon aanduiden als hun vaste bezoeker”, laat het ziekenhuis weten. “Deze persoon zal op vertoon van een toegangspasje worden toegelaten en mag zich tijdens bovenstaande bezoekuren door een tweede persoon laten vergezellen. De vaste bezoekers kunnen dit toegangspasje bij hun eerste bezoek aan het onthaal verkrijgen.” Op diensten materniteit, neonatologie, pediatrie en palliatieve afdeling gelden andere regels. Op de COVID-afdeling wordt geen bezoek toegelaten tenzij patiënten er heel erg aan toe zijn. De versoepeling komt er omdat het aantal besmettingen met Covid-19 daalt. De heringerichte onthaalzone van het ziekenhuis is ook positief geëvalueerd. “Om alle bezoekers in veilige omstandigheden te kunnen ontvangen wordt voldoende ruimte voorzien. Daarom verkiezen we nog geen begeleiding toe te laten op de consultatie, spoedgevallendienst en de dagziekenhuizen. Één begeleider wordt echter wel toegelaten bij kinderen onder de 18 jaar of wanneer fysieke of mentale ondersteuning noodzakelijk is. Ook in het kader van zwangerschap kan de partner toegelaten worden”, geeft de directie van AZ Sint-Maria nog mee.