Glas in glasbollen gooien maakt te veel lawaai, en dus moeten containers verhuizen

04 augustus 2019

Halle De glascontainers in de Molenborre verhuizen naar de parking 'Oude Vismarkt' omdat de buren klagen over geluidsoverlast.

De containers worden geplaatst op de parking langs de Vuurkruisenstraat. “Glas weggooien maakt behoorlijk lawaai”, klinkt het bij het stadsbestuur. “Doorgaans besteden we daar geen aandacht aan. Maar wanneer mensen hun glas ook ’s avonds laat of ’s nachts in de glasbol droppen, wordt het lastig. Regelmatig ontving de stad dan ook klachten over glaslawaai.”

Voorlopige oplossing

De stad onderzocht of de containers ondergronds geplaatst konden worden maar dat was geen oplossing omdat er nutsleidingen lopen. Daarom werd beslist om de bollen te verhuizen naar de parking Oude Vismarkt. “Dit is een voorlopige oplossing”, luidt het. “De bedoeling is dat op het ogenblik dat deze parking volledig heringericht wordt, ook ondergrondse glascontainers zullen geplaatst worden.”