Giftige algen op Kanaal Brussel-Charleroi: verbod op watersporten in Lembeek Bart Kerckhoven

06 augustus 2020

12u26 26 Halle Vissen, kajakken, kanoën en andere watersporten zijn voorlopig verboden op het Kanaal Brussel-Charleroi in de buurt van Lembeek. Bij een controle aan de sluis zijn blauwalgen opgemerkt en die zijn gevaarlijk voor mensen en dieren.

De Vlaamse Waterweg verbiedt daarom recreatie in de buurt. Ook het oppompen van water is er op die locatie verboden. Het verbod is afgekondigd in een straal van honderd meter rond de vindplaats van de drijflaag. Zwemmen is zo al verboden in het kanaal, maar wordt nu ten stelligste afgeraden.

Wie met blauwalgen in contact komt, kan last hebben van huidirritatie en misselijkheid. Mocht dat het geval zijn, wordt aangeraden om zo snel mogelijk te douchen en de arts te contacteren bij gezondheidsproblemen.