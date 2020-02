Gezin met jonge kindjes is weer thuis na verblijf in coronahotel: “Veel respect voor het hotelpersoneel” Bart Kerckhoven

28 februari 2020

19u31 0 Halle De familie De Cauwer uit Buizingen is sinds vrijdagavond opnieuw thuis na hun verblijf in het ‘coronahotel’ in Tenerife. Donderdagavond werden ze uit bed gebeld met de boodschap dat ze dan toch konden vertrekken. “Ik ben blij dat we thuis zijn, maar het is jammer dat er nog veel achterblijvers zijn”, zegt Tim De Cauwer.

In de vooravond landden Tim en zijn gezin samen met enkele andere families op Brussels Airport nadat ze via hun touroperator TUI werden terug gevolgen vanuit Tenerife. “Donderdag overdag waren het journalisten die me lieten weten dat we mochten vertrekken”, zegt Tim. “Maar zelf vernamen we officieel niets en dus was het afwachten. We lagen al in bed toen we om 23.30 uur een telefoontje kregen dat we de ochtend nadien mochten vertrekken. Via de achteruitgang werden we dan discreet weggeleid.”

Het gezin met twee jonge kindjes is blij dat ze terug in België zijn. “Veel vakantie was er niet meer aan”, zegt Tim. “Dinsdag was het één grote chaos en wist niemand wat er moest gebeuren. Maar woensdag verliep het gelukkig al wat vlotter in het hotel. We mochten de kamer verlaten en naar het zwembad gaan. Na de middag kregen we dan te horen dat het restaurant zou opengaan en dat iedereen kon eten. Ik heb veel respect voor het personeel. Die mensen zitten daar ook in quarantaine en moeten bovendien nog eens werken ook. Het moet voor hen allemaal niet evident zijn.”

Tim en zijn gezin kunnen nu nog even op adem komen. “We zijn blij dat we deze week nog weg konden”, zegt hij. “Tegelijk is het wel jammer voor iedereen die daar moet blijven. We hebben vooral geluk gehad dat we pas maandagavond laat arriveerden. Nu kunnen we nog een paar dagen uitrusten en proberen om het allemaal zo snel mogelijk te vergeten.”