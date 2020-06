Geweldenaar waarschuwt politie: “Binnenkort staan jullie aan een lijk” Wouter Hertogs

03 juni 2020

17u06 0 Halle Een man uit Halle die zijn partner herhaaldelijk heeft mishandeld, riskeert 12 maanden cel. De man werd daarvoor tot driemaal toe voor de onderzoeksrechter geleid maar pas de derde keer onder aanhoudingsbevel geplaatst. Toch 1 positief punt: na zijn vrijlating hebben er zich geen nieuwe feiten voorgedaan.

Het onderzoek naar T. V., begon in augustus 2018 toen de politie van de zone Pajottenland een mail kreeg van de moeder van zijn partner, waarin die vrouw aangaf dat ze vreesde voor de veiligheid van haar dochter. “Hij heeft mijn dochter al herhaaldelijk geslagen en zowel mijn partner als mijn ouders met de dood bedreigd”, klonk het.

Toen ook haar dochter naar de politie stapte en een gelijkaardige verklaring aflegde, ging de politie T.V. ondervragen. Die reageerde eerst rustig maar ontstak snel in woede, uitte verschillende bedreigingen aan het adres van zijn partner en schoonouders en waarschuwde de politie dat “ze binnenkort aan een lijk zouden staan”. Tegenover de onderzoeksrechter beweerde hij echter dat hij met een zelfdoding had gedreigd.

Verzet tegen arrestatie

T.V. werd door de onderzoeksrechter vrijgelaten maar in november 2018 opnieuw opgepakt nadat hij bij zijn intussen ex-partner was ingetrokken en haar herhaaldelijk had geslagen. De man verzette zich hardhandig tegen die arrestatie door naar de agenten te schoppen en te slaan maar werd opnieuw door de onderzoeksrechter vrijgelaten.

Nauwelijks een week later vloog hij wel in de cel, nadat hij opnieuw zijn ex-partner had geslagen en bedreigd. Na enige tijd werd de T.V. vrijgelaten maar sindsdien hebben zich volgens het parket geen nieuwe feiten voorgedaan. Dat parket eiste woensdag 12 maanden cel tegen de man, die zelf niet kwam opdagen voor zijn proces. Uitspraak op 24 juni.