Gevechtskunstenclub waagt zich aan wijnproeverij en het smaakt naar meer Bart Kerckhoven

28 februari 2020

Gevechtskunstenclub Black Eagle Halle organiseerde voor het eerst een wijnproeverij in samenwerking met wijnhandel Belvino. “Het was een meer dan geslaagde avond”, zegt secretaris Arno Pirolo Black Eagle Halle. “We kregen een twintigtal wijnliefhebbers over de vloer en proefden we negen wijnen. Tussen de uitleg en het proeven door was er uiteraard tijd voorzien om samen een babbeltje te slaan, zodat de deelnemers niet alleen elkaar maar ook onze club wat beter konden leren kennen.” Black Eagle is van plan om volgend jaar een nieuwe proeverij te organiseren.