Gepimpte caféstoelen fleuren winkelstraten op: handelaars brengen zelf kleur in hun buurt Bart Kerckhoven

12 juni 2020

16u15 11 Halle Handelaars Philip Demanet en Sabine Van Goethem hebben een droom: ze willen de komende maanden de winkelstraten van Halle opfleuren met honderden gepimpte caféstoelen. Een veertigtal stoelen duiken al op in het straatbeeld nadat ze onder handen werden genomen door kunstenaars en knutselaars. “Zo brengen we als handelaar zelf wat kleur in onze straten”, vertelt Philip.

Philip doorkruiste enkele maanden geleden het land om overal caféstoelen op te halen. Liefst driehonderd stuks verzamelde hij. “Het is een idee dat rijpte voor er sprake was van de coronacrisis”, legt hij uit. “Aan een caféstoel is er op zich niets speciaals maar als je die beschildert, bewerkt en versiert, dan krijg je een echt kunstwerk. En zo ontstond dus ‘Pimp a chair’.”

Het opzet van de Verenigde Handelaars van Halle is eenvoudig: de winkeliers kunnen bij Philip en Sabine aankloppen om een caféstoel op te pikken. Ze gaan er dan zelf mee aan de slag. “Onder de handelaars zit duidelijk creatief talent”, zegt Philip. “Maar ze mogen gerust ook kunstenaars aanspreken of gewoon iemand die eens zijn gang wil gaan met een caféstoel. Ik ben er zelf al mee aan de slag gegaan en het is best plezant.”

De ultieme droom zou zijn dat alle driehonderd stoelen een plaatsje krijgen in de straten Handelaar Philip Demanet

Een veertigtal stoelen kan je nu al her en der in de winkelstraten bewonderen. Van ‘kleurenspel’ van Wilfried Oscé bij Mellaerts of ‘De Kus’ van leerlingen van het Heilig Hart&College aan kapsalon Patrick… De stoelen zijn telkens op geheel eigenzinnige manier onder handen genomen. Zo liet ook Philip zich deze week nog eens gaan met ‘Pandaman’.

“De ultieme droom zou zijn dat alle driehonderd stoelen een plaatsje krijgen in de straten”, zegt Philip. “Maar we zijn al blij als er tweehonderd stoelen de deur uit gaan. De hele zomer lang zullend die stoelen de straten opfleuren. Het is een opkikker die we na deze moeilijke periode wel kunnen gebruiken.”

Tentoonstelling?

De stoelen zullen de hele zomer te bewonderen zijn in de winkelstraten. Philip en Sabine herverdelen de gepimpte stoelen nadat ze klaar zijn onder de handelaars. Wat er daarna mee zal gebeuren is nog niet duidelijk. “Afhankelijk van het succes kunnen we er misschien een tentoonstelling mee organiseren of er nog een wedstrijd aan verbinden. We zien nog wel. We rekenen er nu vooral nog op dat onze collega-handelaars zich melden om een stoel te pimpen.”

De afgewerkte stoelen kan je op de Facebookpagina van de Verenigde Handelaars Halle bekijken.