Gepensioneerde rijdt met 2,24 promille tegen geparkeerde wagen en vlucht Tom Vierendeels

27 mei 2019

13u41 0 Halle Een kappersbezoek onder invloed van alcohol komt een man duur te staan. Na de knipbeurt botste hij tegen een geparkeerde wagen en wilde zich vervolgens uit de voeten maken, maar dat was zonder een getuige gerekend.

Het ongeval gebeurde op 26 juni van vorig jaar. De gepensioneerde had net een kappersbezoek achter de rug toen hij rond 11.20 uur met zijn wagen wilde vertrekken. “Mijn cliënt zegt nog tien minuten compleet verdwaasd in de auto gezeten te hebben om vervolgens te vertrekken”, sprak de advocaat. De politie ging verhaal halen bij de man en bij de ademtest bleek het liefst 2,24 promille in het bloed te hebben. “Maar hij heeft een alcoholverslaving”, ging de advocaat verder. “Iets waarvoor hij al verschillende keren in behandeling is geweest. Intussen rijdt hij ook niet meer met de wagen, onder meer omdat hij niet meer mag van de verzekering.” Van dat laatste kon de advocaat evenwel geen bewijs voorleggen. De rechter sprak twee boetes uit: twee keer 1.600 euro waarvan de helft met uitstel. Daarnaast krijgt de man een rijverbod van twee maanden en moet hij slagen voor medische en psychologische testen als hij zijn rijbewijs terug wil.