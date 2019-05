Gemeenteraad zet licht op groen: Politie mag intelligente camera’s in Halle gebruiken Bart Kerckhoven

29 mei 2019

06u01 0 Halle De intelligente camera’s die de voorbije weken geïnstalleerd werden in Halle mogen gebruikt worden door de politiezone Zennevallei. Om wettelijk in orde te zijn werd de vraag voorgelegd aan de gemeenteraadsleden die het punt goedkeurden.

De slimme camera’s werden geïnstalleerd op de invalswegen naar Halle. Met de camerabeelden spoort de politie onder andere geseinde voertuigen op dankzij het systeem van nummerplaatherkenning. “Binnen de zone beschikt Sint-Pieters-Leeuw al over dergelijke camera’s”, zegt burgemeester Marc Snoeck (Sp.a). “Daar hebben die beelden al veel resultaten opgeleverd in de strijd tegen criminaliteit maar ook preventief zijn ze erg nuttig. Daarom stapt de stad ook in het project. Maar omdat de wetgeving erg strikt is wordt er nu expliciet toestemming gevraagd aan de gemeenteraad.”

De stad beschikt ook al over drie camera’s die verplaatst kunnen worden. Ten slotte zijn er ook al camera’s aangekocht die vooral gebruikt worden om het openbaar domein in de gaten te houden. Die camera’s worden onder andere ingezet bij grote evenementen. Zo werden ze gebruikt om de grote massa te controleren tijdens Carnaval Halle.

In Beersel zijn ook nog vaste camera’s met nummerplaatherkenning geïnstalleerd. Zo ontstaat er een volledig cameraschild in de zone Zennevallei waarbij de politie alle wagens die in en uit de zone rijden kan registreren. Het systeem zal binnenkort volledig operationeel zijn.