Gemeenten zoeken samen naar oplossingen voor geparkeerde vrachtwagens: “Probleem stopt niet aan onze grenzen” Bart Kerckhoven

03 februari 2020

15u47 12 Halle Zes gemeenten in de streek zoeken samen oplossingen voor de vrachtwagens die parkeren op carpoolparkings en zelfs in woonwijken. Halle, Beersel, Dilbeek, Drogenbos, Sint-Pieters-Leeuw en Asse bestellen een studie zodat ze eindelijk weten hoeveel vrachtwagens er nu eigenlijk rondrijden op zoek naar een plekje. “Het is niet de bedoeling om de truckers weg te pesten”, zegt Hals schepen van Mobiliteit Bram Vandenbroecke (Groen) van Halle.

Vorige legislatuur werd de vrachtwagenproblematiek in Halle nog een actueel onderwerp. Eerst klaagden de vrachtwagenchauffeurs over een gebrek aan parkeerplaatsen en wat later besliste de stad om verschillende carpoolparkings zelfs verboden terrein te maken voor vrachtwagens. Want niet enkel de Halse truckers zoeken een parkeerplaats. Ook chauffeurs uit onder andere Wallonië durven hun trekkers hier parkeren. Ze rijden er dan met hun auto heen om meteen de Brusselse Ring op te rijden. Dat scheelt dan weer in kilometerheffing voor de transporteurs zelf. Maar er zijn ook gewoon heel wat truckers die in de buurt van het bedrijf zelf een plaats moeten zoeken.

Sommigen parkeren zelfs in een woonkern en dat brengt de verkeersveiligheid in het gedrang Schepen van Mobiliteit Bram Vandenbroecke (Groen)

“Voor de chauffeurs is het op zich al niet eenvoudig om een veilige parkeerplaats te vinden”, zegt schepen van Mobiliteit Bram Vandenbroecke van Halle. “Al zeker niet wanneer de betrokken bedrijven zelf geen parking hebben. Ze laten dan hun vrachtwagen achter op parkings die eigenlijk bestemd zijn voor auto’s. zeker op gewestwegen of carpoolparking zie je dat regelmatig. Sommigen parkeren zelfs in een woonkern en dat brengt de verkeersveiligheid soms in gedrang.”

Gemeentegrenzen

Halle beslist nu om samen met vijf andere gemeenten een studie te laten uitvoeren. De stad maakt daarvoor 8.200 euro vrij. “Die problematiek stopt niet aan de gemeentegrenzen”, zegt Vandenbroecke. “En daarom moet er eerst onderzocht worden hoeveel vrachtwagens er hier nu rond rijden, waar die parkeren en van waar die vandaan komen. Als we alle cijfers hebben kunnen we dan oplossingen op maat bedenken.”

Dat Halle met Beersel en Sint-Pieters-Leeuw voor het project samenwerkt lijkt logisch, maar ook Asse, Dilbeek en Drogenbos worden betrokken. “Alle gemeenten hebben een connectie met de Brusselse Ring en kennen daardoor dezelfde vrachtwagenproblematiek”, zegt Vandenbroecke. “Het is dus logisch dat we samen nadenken over oplossingen. We willen trouwens de truckers niet wegpesten want we begrijpen dat het voor hen niet steeds gemakkelijk is om ergens hun vrachtwagen te parkeren. Maar als we actie willen ondernemen moeten we eerst over de juiste informatie beschikken.”