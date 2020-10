Geflitst met 79 kilometer per uur in zone 30 tijdens flitsmarathon Tom Vierendeels

09 oktober 2020

15u28 6 Halle De lokale politiezone Zennevallei heeft tijdens de afgelopen flitsmarathon 383 snelheidsovertreders betrapt. De nationale flitsmarathon ging deze week door van woensdagochtend tot donderdagochtend. Er werd ook gecontroleerd in straten waar de snelheid beperkt is tot 30 kilometer per uur.

De flitscamera werd woensdag opgesteld langs de Beerselsestraat in Beersel, de Brusselbaan in Sint-Pieters-Leeuw en in Halle langs de Bergensesteenweg en de Eugène Ysayestraat. In totaal werden 383 hardrijders betrapt op een totaal van 1.700. In de Eugène Ysayestraat, waar de snelheid beperkt is tot dertig kilometer per uur, werd één chauffeur betrapt aan een gecorrigeerde snelheid van 79 kilometer per uur. Hij zal voor de Halse politierechtbank moeten verschijnen.