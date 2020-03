Geen volwaardig carnavalsfeest in september: “Maar we gaan wel iets organiseren” Bart Kerckhoven

16 maart 2020

19u15 72 Halle Een volwaardig Carnaval Halle met drie dagen feest en een stoet hoeven we dit jaar niet meer te verwachten. Dat zegt voorzitter Jos Appelmans van Halattraction. “We willen wel iets carnavalesk organiseren maar wat dat wordt moeten we nog bekijken”, zegt Appelmans.

Toen werd aangekondigd dat Carnaval Halle uitgesteld werd door het coronavirus werd meteen het idee gelanceerd om een zomercarnaval in september te organiseren. Maar een groot volwaardig carnavalfeest in september is niet haalbaar. De groepen zelf zijn niet meteen enthousiast en ook bij Halattraction zijn ze realistisch. “Een stoet door Halle en drie dagen feest in de stad; dat is onmogelijk”, zegt voorzitter Appelmans. “Maar we willen wel iets organiseren voor de carnavalisten. Wat dat zal zijn weten we nog niet. We zijn op dit moment nog volop aan het werk om deze organisatie af te ronden en pas nadien kijken we vooruit. Voor Halattraction is de afgelasting van Carnaval Halle een domper maar de organisatie kan dit overleven. En daarom wil ik zeker stellen dat er iets zal gebeuren. Maar we moeten ook afwachten hoe het verder zal lopen met het coronavirus. Hopelijk is de crisis binnen enkele maanden opgelost en kunnen we dan met een activiteit naar buiten komen.”