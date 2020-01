Geen verkeerschaos in centrum Halle maar wel ellendig lang aanschuiven in Essenbeek en Lembeek Bart Kerckhoven

20 januari 2020

De gevreesde verkeerschaos in het centrum van Halle bleef maandagochtend uit na de invoering van het omleidingsplan. In Essenbeek en op de Bergensesteenweg in Lembeek stonden wel ellenlange files omdat chauffeurs uit Wallonië de werken op de Brusselse Ring wilde vermijden.

Maandagochtend was de eerste grote test voor het omleidingsplan dat de stad Halle uitrolde voor de duur van de werken aan de Zenne- en Zuidbrug. Politie-inspecteurs vatten meteen post op verschillende kruispunten in de stad om het verkeer mee in goede banen te leiden. Maar het gevreesde verkeersinfarct bleef uit. Schepen van Openbare Werken Johan Servé (Sp.a) maakte zelf een ronde langs enkele voorspelde knelpunten. “Het is te vroeg om na één ochtend al een evaluatie te maken”, benadrukt Servé. “Maar zelf ben ik vlot via de Edingensesteenweg vanuit Lembeek naar Halle gereden en op het Bevrijdingsplein heb ik het eigenlijk nooit zo rustig geweten. Het was druk maar het verkeer kon wel rijden. Ook op de Bospoortbrug vond het verkeer zijn weg. Op de Auguste Demaeghtlaan zijn er mij ook al geen grote problemen gesignaleerd.”

Aan de rand van de stad waren er wel verkeersproblemen. Die situeerden zich vooral in het gehucht Essenbeek en de deelgemeente Lembeek. Op de Nijvelsesteenweg stond een kilometerslange file in de richting van Halle. Op de E429 was het voor 8 uur tot meer dan een half uur aanschuiven net als op de Bergensesteenweg. Die files hadden niets te maken met het omleidingsplan in Halle. “Door de werken op de Brusselse Ring in Beersel probeerden heel wat chauffeurs uit Wallonië toch de snelweg te vermijden”, zegt Servé. “Daar kunnen wij jammer genoeg niets aan doen. Daarom doe ik toch nog eens een oproep aan iedereen om gewoon op de Brusselse Ring te blijven. Wie via Tubeke of Kasteelbrakel die files wil vermijden zal in Halle zelfs langer aanschuiven op de gewestwegen.”