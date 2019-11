Geen totaalverbod voor fietsers, wel betere signalisatie in verkeersvrije straten Bart Kerckhoven

31 oktober 2019

14u26 12 Halle Het stadsbestuur wil de fietsers duidelijker maken dat ze overdag moeten afstappen in de Basiliekstraat en de Maandagmarkt. Een totaal fietsverbod in de verkeersvrije zone komt er niet, maar betere signalisatie en boetes uitschrijven zijn plannen die wel op tafel liggen.

Van 10 tot 18 uur is de verkeersvrije zone van het centrum van Halle ook voor fietsers verboden terrein. Omdat velen dat negeren, kondigde de stad vorig jaar al aan dat er beboet zou worden. Wie betrapt wordt, mag zo'n 58 euro betalen. Maar ook dat helpt niet en dus wil de stad nieuwe maatregelen nemen. Het probleem werd op de voorbije commissie Stadsontwikkeling besproken. “Heel wat fietsers negeren het verbod en dat is deels te wijten aan de minimalistische signalisatie”, zegt Wim Demuylder (N-VA) die lid is van de commissie. “De verkeersborden die het verbod aanduiden, zijn amper te lezen. Een duidelijkere signalisatie en een strengere controles kunnen wel helpen.”

Schepen van Mobiliteit Bram Vandenbroecke (Groen) laat weten dat er extra maatregelen genomen worden. “De politie zal repressiever optreden”, zegt Vandenbroecke. “Via de communicatiedienst zullen we ook een voorstel uitwerken voor een duidelijkere signalisatie. De problematiek wordt ruimer bekeken: ook steps en skateboards worden meegenomen. Dat zal in overleg gebeuren met alle betrokkenen zoals de scholen, de handelaars en de Fietsersbond. Het is en blijft de bedoeling om hier een positief verhaal van te maken. Het fietsverkeer helemaal verbeiden, is dus niet aan de orde.”