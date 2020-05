Geen Stroppenconcerten deze zomer: “Op tanden bijten om financieel fiasco te vermijden” Bart Kerckhoven

06 mei 2020

13u06 0 Halle De vzw Halle Events organiseert deze zomer geen Stroppenconcerten. Het muzikaal programma van de gratis concertreeks op maandagavonden was zo goed als klaar maar door de coronacrisis kan ook dit evenement niet meer doorgaan.

Momenteel kunnen kleinere evenementen plaats vinden als elke bezoeker anderhalve meter afstand van elkaar kan houden. “Tijdens bepaalde concerten is dat een haalbare kaart op de Stroppenweide”, laten stad en organisator weten. “Maar er waren de voorbije zomer ook enkele optredens die meer dan tweeduizend bezoekers lokten. Het is onbegonnen werk om die allemaal op 1,5 meter van elkaar te laten dansen of bonnetjes en drankjes te laten kopen. De Stroppenconcerten zouden dit jaar ook wel eens extra volk op de been kunnen brengen, omdat veel mensen noodgedwongen vakantie zullen nemen in eigen land of stad. Er zijn dus teveel onzekere factoren, die maken dat een veilige organisatie niet mogelijk is.”

In de evenementenwereld zorgt de coronacrisis voor grote onrust en dat voelt ook Halle Events. “Het is nu niet eenvoudig om in coronatijden het broodnodige sponsorgeld bij elkaar te krijgen”, klinkt het. “Sommige bedrijven voelen nu reeds de economische gevolgen van deze coronacrisis. Het eerste waarop dan vaak bespaard wordt, zijn de sponsorgelden. Met deze annulering willen we voorkomen dat de drieëntwintigste editie zou uitdraaien op een financieel fiasco. Liever acht maandagavonden op de tanden bijten dan de volledige toekomst van de Stroppenconcerten op de helling te zetten. “