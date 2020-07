Geen Promenadeconcerten in Halle: VLAMO maakt al afspraak voor editie in 2021 Bart Kerckhoven

06 juli 2020

De Promenadeconcerten op zondag 13 september gaan niet door in Halle. De vijftiende editie is geannuleerd omwille van het coronavirus. Voor de verenigingen zou het praktisch niet haalbaar zijn om op te treden. De afstand tussen de muzikanten moet gegarandeerd worden en ook de repetities van heel wat verenigingen lagen maanden stil waardoor ze wellicht niet klaargestoomd geraken voor de concerten. Er is ook een andere reden. “Gezien de uitbreiding van de terrassen op de Grote Markt heeft de veiligheidscel van de stad Halle een negatief advies gegeven voor deze activiteit. De doorgang voor de hulpdiensten in geval van nood zou een probleem kunnen geven”, klinkt het in een persbericht.

VLAMO kondigt wel aan dat er al afspraak gemaakt wordt voor volgend jaar. Op zondag 12 september 2021 zakken de muziekverenigingen opnieuw af naar de Grote Markt.