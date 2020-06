Geen parkeerboetes voor zorgverleners, extra steun voor verenigingen en belastingen die afgeschaft worden: Halle stelt herstelplan van 3 miljoen euro voor Bart Kerckhoven

08 juni 2020

15u14 0 Halle De stad Halle maakt 3 miljoen euro vrij voor een herstelplan om de gevolgen van de coronacrisis voor inwoners, handelaars en verenigingen op te vangen. Belastingen worden geschrapt, verenigingen krijgen extra subsidies en zorgverleners krijgen tot eind juni geen parkeerboetes. Een overzicht van de maatregelen.

De komende maanden is er alvast 250.000 euro extra voorzien voor financiële steun aan de meest kwetsbare inwoners. “Door de coronacrisis zullen we wellicht het aantal leeflonen zien stijgen dat moet uitbetaald worden via het OCMW”, zegt burgemeester Marc Snoeck (Sp.a). “Maar er zijn ook mensen die het moeilijk hebben om de huur of ziekenhuisfacturen te betalen omdat ze door de crisis hun werk verliezen. Daarom is er een extra financiële buffer ingebouwd.”

Dit najaar wil de stad nog een herdenkingsplechtigheid organiseren voor alle mensen die overleden zijn tijdens de lockdown. “Veel inwoners hebben in deze moeilijke tijd geen afscheid kunnen nemen van hun geliefden”, aldus Snoeck. “Daarom vinden we het belangrijk om een extra herdenking te organiseren.”

Alternatieve evenementen

Er zal deze zomer in de stad wel degelijk iets te beleven zijn. De geplande evenementen kunnen meestal niet meer plaats vinden maar er worden alternatieven bedacht. Zo zal de openluchtcinema die voor het eerst georganiseerd zou worden een drive-inbioscoop worden en kunnen kleine concertjes in de buurt wel plaats vinden.

Eerder raakte al bekend dat de horeca-uitbaters grotere terrassen mogen uitbaten zonder daar de extra taks voor te moeten betalen. “Maar de belastingen op terrassen, ambulante handel, markten en kermissen worden voor de rest van het jaar volledig geschrapt”, zegt schepen van Lokale Economie Johan Servé (Sp.a). “De promotaks blijft behouden maar wie dat wil kan uitstel krijgen van betaling tot eind dit jaar. De opbrengst van die taks vloeit helemaal terug naar de handelaars.” De Halle Trakteert-bonnen die via de stadsapp korting opleveren bij de Halse handelaars wordt eind dit jaar tijdens de eindejaarshopping herhaald als de actie nu aanslaat.

We gaan in geen geval de personenbelasting of de opcentiemen op de onroerende voorheffing verhogen of een soort coronabelasting invoeren. We beseffen immers dat de coronacrisis voor heel wat inwoners ook een financiële impact heeft gehad. Maar met dit ambitieus herstelplan hopen we iedereen er opnieuw bovenop te krijgen. Marc Snoeck (Sp.a), burgemeester

De verenigingen die getroffen werden door de coronacrisis kunnen rekenen op extra subsidies. “Daarvoor verhogen we eenmalig met 25 procent de subsidiepot”, zegt schepen van Sport Pieter Busselot (CD&V). “Zo wordt er 125.000 euro extra voorzien.” De Halse carnavalisten worden gesteund via carnavalsorganisator Halattraction. Die organisatie krijgt 9.000 euro om met dat geld een hangar te huren om de chars van de Halse carnavalsgroepen te stockeren. Halle krijgt ook nog 500.345 euro uit het noodfonds van de Vlaamse regering om sport- cultuur- en jeugdverenigingen te ondersteunen.

Premie voor zorgverleners

De zorgverleners krijgen een extra premie van de stad. “Zij hebben tijdens de voorbije maanden in moeilijke omstandigheden fantastisch werk geleverd”, zegt schepen van Sociale Zaken Peggy Massien (Sp.a). “We voorzien 76.000 euro voor die premies. Zo willen we hen bedanken voor hun inzet.” Zorgverleners of veiligheidspersoneel dat tussen 13 maart en 30 juni betrapt wordt op foutparkeren zal geen parkeerboetes moeten betalen. Intussen legt de stad al een nieuwe voorraad mondmaskers, handgel en ander materiaal om voldoende stock te hebben wanneer een nieuwe corona-uitbraak vastgesteld wordt.

De kinderen zullen deze zomer meer dan ooit moeten kunnen ravotten in de eigen buurt. “Daarom wordt een nieuw doeboekje uitgebracht”, zegt schepen van Jeugd Dieuwertje Poté (CD&V). “Daar kunnen kinderen de plekjes in vinden waar ze in de buurt kunnen spelen. Bij de aanvragen voor speelstraten zullen we de voorwaarden wat minder streng toepassen zodat kinderen echt de kans krijgen om vlakbij hun huis te kunnen spelen.” De speelpleinwerking wordt ook opgesplitst op verschillende locaties en vorige week kondigde de stad ook al het project Leerbuddies aan. “We willen ook nog extra blokspots inrichten voor studenten die echt geen plaats vinden om goed te kunnen studeren”, aldus Poté.

Het herstelplan van de stad zal 3 miljoen euro kosten. Dat geld moet nog gevonden worden. “We bekijken nog op welke manier dit zal gebeuren. Maar we gaan in geen geval de personenbelasting of de opcentiemen op de onroerende voorheffing verhogen of een soort coronabelasting invoeren. We beseffen immers dat de coronacrisis voor heel wat inwoners ook een financiële impact heeft gehad. Maar met dit ambitieus herstelplan hopen we iedereen er opnieuw bovenop te krijgen. Dat is ook de reden waarom er in dit herstelplan heel veel aandacht gaat naar de meest kwetsbare inwoners, kinderen en jongeren, de lokale economie en de verenigingen”, aldus burgemeester Marc Snoeck (Sp.a).