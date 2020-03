Geen markt meer en bezoekjes aan stadhuis en Sociaal Huis op afspraak: de extra maatregelen tegen corona in Halle op een rijtje Bart Kerckhoven

13 maart 2020

13u16 30 Halle De stad Halle heeft nog extra beslissingen genomen in de strijd tegen het coronavirus nu de Nationale Veiligheidsraad donderdagavond bijeen kwam en al strengere maatregelen oplegde. Onder andere de wekelijkse markten worden opgeschort. Een overzicht.

Voor de zorgsector

Woonzorgcentrum:

- Het woonzorgcentrum is gesloten voor bezoekers.

- Intern wordt twee keer per dag de temperatuur gemeten bij personeel en bewoners.

- Mensen met luchtwegeninfecties worden uit voorzorg geïsoleerd.

- We proberen het contact tussen afdelingen zoveel mogelijk te vermijden.

Assistentiewoningen:

- De assistentiewoningen zijn gesloten voor bezoekers.

- De bewoners kunnen nog samen eten, mar alle andere activiteiten worden geschorst.

Thuiszorg:

Onze thuiszorg telt zo’n 600 klanten. De basisverzorging wordt gegarandeerd (eten klaarmaken, wassen, verzorgen, boodschappen doen … ), maar voor taken die niet noodzakelijk zijn (zoals poetshulp) wordt de dienstverlening stopgezet tot minstens 3 april.

Thuiszorg 3wplus (zieke kinderen):

Deze dienstverlening blijft voorlopig gewaarborgd.

Voor de sector vrije tijd

• Sport: alle trainingen en wedstrijden in onze sportinfrastructuur worden afgelast tot 3 april. Sportcomplex De Bres wordt tot dan ook gesloten.

• Vondel: alle producties worden geschrapt tot 3 april. Ook alle activiteiten van andere organisaties en verenigingen worden geschrapt (yoga, kookworkshops, vergaderingen ...). Lokalen kunnen voorlopig niet gehuurd of gebruikt worden door externe organisaties tot 3 april.

• Het stadsmuseum den Ast en het toerismekantoor sluiten tot en met 3 april de deuren.

• De bibliotheek vormt een uitzondering en blijft dus open om boeken, cd’s of video’s af te halen. De normale toegang tot de bib is niet mogelijk. Bibliotheekmateriaal kan je best vooraf telefonisch of online reserveren. Nu heel wat hobby’s niet meer mogelijk zijn, beschikken mensen over aardig wat tijd. Een goed boek lezen, lijkt ons een fijn tijdverdrijf. Daarom behouden we deze dienstverlening.

Voor de sector jeugd

• JC De Kazerne sluit de deuren tot 3 april, ook hier kunnen vergaderlokalen niet gebruikt of gehuurd worden.

• Uitleendienst: wordt tot en met 3 april gesloten.

• De buitenschoolse kinderopvang (BKO) blijft geopend. De opvang behoudt wel het huidig uurrooster. De scholen verzorgen immers zelf, omwille van de geschorste lessen, de opvang.

• Huis van het kind en Speelwolk worden gesloten tot en met 3 april.

• Kunstacademies Meiboom en Servais: De lessen worden opgeschort. In de mate van het mogelijke wordt vanaf morgen wel opvang voorzien voor leerlingen die normaal les zouden volgen.

Dienstverlening stadhuis en sociaal huis

• De dienstverlening in het stadhuis en sociaal huis blijft gegarandeerd maar gebeurt tot en met 3 april enkel op afspraak.

Kom niet onnodig naar het stadhuis als je jouw vraag ook telefonisch of online kan stellen. Je kan ons telefonisch bereiken via 02 365 99 00 of via info@halle.be. Ook via Messenger of onze stadsapp zijn we bereikbaar.

We vragen de inwoners ook om zoveel mogelijk attesten zoals een uittreksels uit het strafregister, een attest samenstelling gezin of bewonerskaarten online op te vragen via www.halle.be

• De huisbezoeken Sociaal Huis worden opgeschort.

• De raadscommissies worden geschorst, enkel de commissie stadsontwikkeling gaat door maar in de raadzaal. Ook de gemeenteraad vindt zoals voorzien plaats op dinsdag 17 maart. Wij vragen toeschouwers om zoveel mogelijk via de livestream te volgen en niet naar het stadhuis te komen.

• Huwelijken: kunnen doorgaan maar aan de aanwezigen wordt gevraagd om de nodige afstand te bewaren tussen de aanwezigen en de preventieve maatregelen te respecteren.

• Recyclagepark: Intradura oordeelt om het containerpark open te houden. Het aantal bezoekers wordt beperkt.

• Het buurtrestaurant sluit volledig. Er kunnen ook geen maaltijden meer afgehaald worden.

• Alle markten worden voorlopig opgeschort. Het gaat om de wekelijks markt op donderdag en zaterdag, de Voddekesmarkt en de rommelmarkt.

Horecazaken blijven gesloten, maaltijden afhalen mag

Vanaf middernacht gaan alle cafés en restaurants dicht. Maar over wat nog wel en wat niet meer mag, krijgen we aardig wat vragen. Voor alle duidelijkheid:

• Maaltijden afhalen, bijvoorbeeld bij een frituur of een restaurant, mag wel.

• Consumpties ter plaatse, bijvoorbeeld in een broodjeszaak of een tankstation, zijn verboden.

Stad Halle opent corona-infonummer en e-mailadres

Inwoners, handelszaken, horecazaken, onderwijsinstellingen en verenigingen kunnen met al hun vragen terecht op het speciaal telefoonnummer dat de stad vanaf deze middag opent: 02 365 99 11. Je kan met je vragen ook terecht op corona@halle.be

Opgelet: dit telefoonnummer en e-mailadres kan je ook zaterdag en zondag tussen 9 uur en 16.30 uur bereiken. Ook via Messenger en de app blijft de stad bereikbaar.