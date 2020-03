Geen Mariaprocessie in Halle met Pinksteren: “Voorbereiding tijdens coronacrisis onmogelijk” Bart Kerckhoven

23 maart 2020

11u21 6 Halle De Mariaprocessie in Halle zal op Pinksterzondag niet uitgaan. Door de maatregelen tegen het coronavirus kan de optocht niet goed voorbereid worden. In 2018 bezocht Koningin Mathilde nog de vorige editie.

De Broederschap van Onze-Lieve-Vrouw van Halle en de stad beslisten samen om de organisatie te annuleren. De Mariaprocessie vindt om de twee jaar plaats en ging in 2020 op Pinksterzondag 31 mei uitgaan. De kans bestaat dat de coronacrisis dan achter de rug is, maar omdat door de coronamaatregelen de voorbereiding stopgezet is, komt de organisatie ook in het gedrang. “Onder meer de opbouw van de wagens, het in orde brengen van de historische kleding, het overleg met de verenigingen en scholen…. al deze voorbereidingen werden uit voorzorg ‘on hold’ gezet”, laten de stad Halle en de broederschap weten in een persbericht. “De timing wordt te krap om alles klaar te krijgen tegen 31 mei. De broederschap is er zich ook van bewust dat alle verenigingen en zeker de scholen binnenkort andere prioriteiten zullen hebben dan een deelname aan de processie.” Als de coronamaatregelen versoepeld zouden zijn eind mei, bestaat de kans dat er een kleine plechtigheid wordt georganiseerd en een rondgang met het Mariabeeld. Maar daarover wordt later beslist.

In 2018 was de Mariaprocessie het hoogtepunt van het feestjaar ‘Halle, 750 jaar Mariastad’. Naar aanleiding hiervan werd de processie grondig vernieuwd en kreeg Halle het bezoek van enkele eregasten zoals kardinaal De Kesel en koningin Mathilde.