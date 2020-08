Geen jaarmarkt in Lembeek: “Te groot risico” Bart Kerckhoven

17 augustus 2020

14u16 0 Halle Geen jaarmarkt dit jaar in Lembeek. Ook de kermis die gepland was in oktober gaat niet door vanwege het risico op extra coronabesmettingen. Organisator Lembeek Leeft en de stad Halle beslisten om alles te annuleren.

Op dit moment mogen markten en kermissen nog georganiseerd worden maar omdat er zoveel volk naar Lembeek komt tijdens de jaarmarkt wordt er geen risico genomen. “Na een grondige screening om te achterhalen of de happening Covid-veilig is, werd door de dienst evenementen en de lokale veiligheidscel echter vrij snel geoordeeld dat een happening van deze grootteorde een groot risico zou inhouden in deze coronatijden”, aldus de stad. “Op organisatorisch vlak zou het ook geen sinecure zijn om alles veilig te organiseren.”

Eerder werden ook alle jaarmarkten in buurgemeenten Beersel en Sint-Pieters-Leeuw afgelast.