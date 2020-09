Geen Halle Schaatst dit jaar door onzekere toekomst Amber Gys

06 september 2020

14u09 2 Halle Na de Stroppenconcerten van 2020 wordt er nu ook geen Halle Schaatst georganiseerd de komende winterperiode. Halle Schaatst is een groot event waar elk jaar bijna 20.000 bezoekers over de schaatsvloer komen.

Halle Schaatst kan door het groot aantal bezoekers zeker bekeken worden als massa-evenement. “De Nationale Veiligheidsraad kijkt niet ver vooruit en wij moeten nu volop bezig zijn met de organisatie”, klinkt het. “Daarnaast is het nog koffiedik kijken onder welke voorwaarden er geschaatst kan worden, met hoeveel en vooral welke maatregelen we moeten treffen.” Maar er moeten ook nog heel wat andere voorbereidingen gebeuren zoals het vastleggen van leveranciers, en de inschrijvingen starten die normaal al in september zouden gebeuren. “Momenteel zijn er geen buitenschoolse activiteiten, dat zijn bijna 4.000 schaatsers minder op dit moment, ervan uitgaande dat het terug zou mogen, hebben de scholen dan nog interesse of komen ze met minder”, vraagt de organisatie zich nog af.

Geen alternatief

De kroeg wordt elk jaar maximaal benut, als ze dan naar een beperkt aantal tafels moeten zal de omzet naar beneden gaan. Ook de werkwijze zal anders moeten verlopen en een extra vereniging zal voor de bediening moeten zorgen. Het evenement organiseren zonder dat je een financiële zekerheid hebt is voor de organisatie geen mogelijke piste. Een alternatief zal er in dat geval ook nog niet meteen aankomen. Er wordt wel bekeken welke mogelijkheden er zijn, en dan worden de financiële cijfers met elkaar vergeleken.