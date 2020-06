Geen groot koopjesweekend in Halle maar klanten doen wel mooie zaakjes op Mini-Braderie Bart Kerckhoven

24 juni 2020

09u53 0 Halle Koopjesjagers opgelet! Door de coronacrisis is er dit weekend geen grote Braderie in Halle maar de Verenigde Handelaars pakken wel uit met een ‘Mini-Braderie’. Alle coronaregels worden wel gerespecteerd en een grote promotiecampagne is er niet. De handelaars zijn daarom creatief. “Aan winkels waar een gepimpte caféstoel buiten staat krijgen klanten extra korting”, vertelt voorzitster Christine Verhulst van de Verenigde Handelaars Halle.

Den Bollewinkel geeft een gratis blikje frisdrank bij aankopen tot 10 euro, Scotch & Soda geeft dertig procent korting voor wie twee stuks koopt van de huidige zomercollectie, Alice Lingerie geeft tot 20 procent korting, bij Schoenen Luyckx gaat er tien procent af en Lotte Louise organiseert een Shop Weekend…. Het is maar een greep uit de aanbiedingen van de Halse handelaars de komende dagen. De Nationale Veiligheidsraad verbiedt momenteel nog koopjesbraderieën maar de Mini-Braderie kan wel omdat alle richtlijnen gevolgd worden. “Heel wat handelaars hebben door de plotse sluiting nog een voorraad in de stock die ze niet verkocht hebben”, zegt voorzitster Christine Verhulst van de Verenigde Handelaars Halle. “Tijdens de Mini-Braderie worden dan ook heel wat zaken verkocht met een korting. We organiseren geen grote promotiecampagne omdat we willen vermijden dat een massa volk afzakt naar het centrum. De winkeliers die meedoen zetten een caféstoel van ons project ‘Pimp a Chair’ buiten. Zo weten klanten in welke winkels ze iets extra krijgen wanneer ze er aankopen doen. We voorzien zeker geen extra animatie. Wie afzakt naar de winkelstraten komt dus om te winkelen.”

De stad keurde de organisatie van de Mini-Braderie goed. “We begrijpen dat de handelaars op die manier van hun overstock willen geraken”, zegt schepen van Lokale Economie Johan Servé (Sp.a). “Het zijn moeilijke maanden voor hen geweest. We hebben wel alle richtlijnen toegepast. Zo mogen ze bijvoorbeeld geen winkelrekken buiten zetten.”

De handelaars hopen begin augustus nog uit te pakken met een echt braderieweekend. Maar dan moet de Nationale Veiligheidsraad wel de regels versoepelen. De kortingen die tijdens de Mini-Braderie gegeven worden zijn niet in strijd met wet omdat de sperperiode pas start op 1 juli. Wel opletten; de Mini-Braderie start morgen 25 juni en loopt tot en met zaterdag 27 juni. Op zondag zijn de winkels dus gesloten. De acties van heel wat handelaars worden vooraf ook al aangekondigd via de Facebookpagina van de Verenigde Handelaars Halle.