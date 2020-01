Geen Gigippekes meer tijdens Carnaval Halle: “Met spijt in het hart beslist om te stoppen” Bart Kerckhoven

07 januari 2020

11u20 4

De Halse carnavalsgroep De Gigippekes houdt op te bestaan. Drie jaar geleden ging de groep voor het eerst mee tijdens Carnaval Halle. Ze vonden toen inspiratie in Egypte en reden een rijdende piramide buiten. Maar in 2020 zullen ze niet meer te zien zijn in de stoet. “We vinden geen betaalbare hangar en we hebben te weinig leden”, zegt Rudi Walders, één van de oprichters van de groep. “We moesten altijd in een garage werken en dat was niet meer vol te houden. Het doet me pijn aan het hart maar het is het beste zo. We zullen de carnavalsfamilie missen maar we zullen alles van dichtbij blijven opvolgen.” De Gigippekes eindigden vorig jaar op de laatste plaats in de rangschikking maar vonden het plezier en amusement tijdens hun korte bestaan altijd belangrijker dan het resultaat in de rangschikking.

