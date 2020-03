Geen gemeenteraad dinsdagavond in Halle Bart Kerckhoven

17 maart 2020

14u33 0

De gemeenteraad en OCMW-raad in Halle zal dinsdagavond dan toch niet plaats vinden. Eind vorige week liet de stad nog weten dat ondanks de verscherpte maatregelen tegen het coronavirus de zitting zou doorgaan, maar na nieuw crisisoverleg en een vergadering van de veiligheidscel is beslist om de gemeenteraad toch te annuleren. Oppositiepartij N-VA liet dinsdagochtend weten dat het de beslissing om een raad te laten plaatsvinden vreemd vond, terwijl elders de raden afgelast zijn. “Wij willen vanuit het bestuur benadrukken dat er elke dag veel en zware beslissingen genomen moeten worden”, laat schepen Dieuwertje Poté (CD&V) daarover weten. “De federale richtlijnen wijzigen voortdurend en wij passen die consequent toe.” Later zal beslist worden wanneer de raden ingehaald worden.