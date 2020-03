Geen carnaval in Halle dit weekend maar toch boodschap van hoop… “Hang de Halattractionvlag uit” Bart Kerckhoven

20 maart 2020

11u42 0 Halle Carnavalorganisator Halattraction roept op om dit weekend de vlag van de organisatie uit te hangen. Carnaval Halle moest normaal dit weekend plaatsvinden maar werd vorige week al afgelast door het coronavirus.

In de aanloop naar carnaval hangen heel wat Hallenaren altijd een vlag uit van Halattraction. Die vlag moet nu het symbool zijn van steun aan de carnavalsgemeenschap maar ook aan de hulpverleners die nu in de weer zijn om zieke mensen te helpen. “Een carnavalist heeft niet veel woorden voor nodig”, laat Halatraction weten. “Eén simpel teken kan wonderen doen en een hart onder de riem steken. Daarom roepen we iedereen die in het bezit is van een vlag van Halattraction op om deze buiten te hangen als teken van solidariteit. Heb je geen vlag, niet getreurd. Een Laken met een blauw hart op of een tekening met een blauw hart op zal onze stad ook kleur geven. ‘Soame’ denken aan de helden die zorgen dat onze vrienden er volgend jaar nog zijn.

De carnavalisten riepen eerder ook al op om zondag 22 maart om 11.11 uur het liedje ‘Dein Stoemenee Veneir’ op te zetten als teken van solidariteit. Dat liedje van Den Belleman (de nieuwe prins) en Ronny De Facteur vat voor heel wat carnavalisten samen hoe ze zich nu voelen. Radio Victoria besliste al om mee te werken en op dat tijdstip het liedje uit te zenden.