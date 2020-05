Geen BK duatlon in Halle door coronacrisis: “Volksgezondheid primeert op sportvreugde” Bart Kerckhoven

14 mei 2020

10u26 6 Halle Het Belgisch kampioenschap duatlon, dat op 15 augustus zou plaatsvinden in Halle, is afgelast door de coronacrisis.

Het evenement zou voor de vijfentwintigste keer plaatsvinden en was dit jaar ook gebombardeerd tot Belgisch kampioenschap. De vzw Endurance Sports Halle was dan ook al volop bezig met de voorbereidingen. “Om de verspreiding van het coronavirus te beperken, zijn voorlopig enkel de wedstrijden tot en met 31 juli afgelast”, laten de stad en de organisator weten in een mededeling. “Op papier is er dus nog geen vuiltje aan de lucht. Maar de kans is natuurlijk zeer groot dat deze maatregel, afhankelijk van de evolutie van het coronavirus, nog wordt verlengd.”

En dus werd beslist om op zeker te spelen. “De voorzorgsmaatregelen van de federale regering maken het ons onmogelijk om het Belgisch kampioenschap duatlon in optimale omstandigheden te organiseren,” zegt voorzitter Wietse Deprins van Endurance Sports Halle. “We betreuren dat onze jaarlijkse afspraak op 15 augustus niet zal doorgaan, maar begrijpen uiteraard dat de volksgezondheid primeert op de sportvreugde. We willen onze jubileumeditie ook in de best mogelijke omstandigheden laten doorgaan. We kijken er dus nu al naar uit om atleten en publiek in 2021 van harte te verwelkomen in Halle.” Of Halle in 2021 alsnog het Belgisch kampioenschap mag organiseren, is nog lang niet zeker. Dat zal de volgende maanden besproken worden met de federatie.