Geen bedankingsfeestje voor Toernee Mondi’alle maar wel virtuele cheque voor vzw Comundos Bart Kerckhoven

30 mei 2020

17u33 0 Halle De organisatoren van de jaarlijkse multiculturele kroegentocht Toernee Mondi’alle bedanken in coronatijden hun vrijwilligers, sponsors en cafés op een alternatieve manier. Het goede doel van de vorige editie kon dan weer op een virtuele cheque rekenen.

Normaal organiseren de mensen van Toernee Mondi’alle rond dit tijdstip een bedankingsfeestje voor iedereen die mee hielp op de voorbije editie van kroegentocht in Halle. Maar het coronavirus zorgt er voor dat de organisatoren dit keer van op een afstand iedereen moeten bedanken. Het belette hen wel niet om het goed doel van 2019 een virtuele cheque van 2.500 euro te schenken. Het bedrag gaat naar de Mechelse vzw Comundos dat de emancipatie, het kritisch bewustzijn en de identiteitsontwikkeling bij jongeren in het Zuiden wil stimuleren. Dat doen ze door de mediageletterdheid en de online communicatie bij die doelgroep te versterken. Bij Toernee Mondi’alle dromen ze intussen toch van een volgende editie die dan op 28 november zou plaats vinden. Intussen roept de organisatie vooral op om de cafés te steunen en vooral lokaal te kopen. “Omdat cafés vandaag nog steeds zwaar getroffen zijn, steekt de organisatie hen graag een hart onder de riem”, klinkt het bij Toernee Mondi’alle. “Waar mogelijk, koopt Toernee Mondi’alle iets uit hun alternatief aanbod of steunt ze de cafés via acties zoals cafésolidair. Eens de cafés heropenen, kan het hele team van Toernee Mondi’alle op kroegentocht. Ook de sponsors waar Toernee Mondi’alle elke editie op kan rekenen, hebben het moeilijk. Daarom worden zij extra in beeld gebracht en worden bezoekers aangemoedigd om lokaal te kopen. Onrechtstreeks zal dan ook Toernee Mondi’alle kunnen blijven bestaan: koop lokaal, steun lokaal!”

De vrijwilligers kregen intussen ook een mooi kaartje in de bus om hen te bedanken voor de inzet. Wie al wat in de sfeer wil komen voor een volgende editie kan op Spotify trouwens de playlist opzoeken van Toernee Mondi’alle.