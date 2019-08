Geen beachvolley door rukwinden maar vakantiesfeer was er wel op Lembeek Beach Bart Kerckhoven

11 augustus 2019

Door de rukwinden lastte de organisatie van Lembeek Beach zaterdag het beachvolleytornooi af maar dat betekende niet dat het een feestje in mineur werd op het Stationsplein in Lembeek. Het petanquetornooi kon wel gewoon plaatsvinden en dus heerste er een echte vakantiesfeer op het strand van Lembeek Beach. Vrijdagavond bleek de eerste After Work Drink ook al een succes en net als toen werd er zaterdagavond een stevig feestje gebouwd in de tent. Zondag is er een laatste dag feest op het strand met onder andere een zandkastelenwedstrijd voor de kinderen.