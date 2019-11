Gedaan met zoeken naar de juiste dienst in het stadhuis: Stad Halle investeert in 2020 in één grote balie Redactie

28 november 2019

11u04 4 Halle Het stadsbestuur verbouwt het stadhuis zodat de inwoners de weg sneller vinden naar de juiste dienst. Er wordt 478.000 euro voorzien om onder andere een centrale balie te installeren.

“Wie vandaag naar het stadhuis komt voor een nieuwe identiteitskaart, een geboorteaangifte of een uittreksel weet niet altijd waar hij moet zijn”, zegt schepen van Patrimonium Pieter Busselot (CD&V). “Om alles duidelijker te maken brengen we de diensten Bevolking en Burgerlijke Stand onder in één grote balie; de dienst ‘Burgerzaken’.”

Inwoners die het stadhuis na de verbouwing binnenstappen zullen via een centrale ticketzuil kunnen aanduiden voor welke documenten ze langskomen. Nadien kunnen ze wachten in een centrale wachtruimte. Er is intussen al een stabiliteitsstudie gebeurd en er werd een ontwerper aangeduid. De werken zelf worden nog dit jaar uitgevoerd maar de dienstverlening blijft wel gegarandeerd.